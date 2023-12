Chorale « L’histoire vraie de Noël » Eglise Saint-Jeures, 1 décembre 2023, Saint-Jeures.

Saint-Jeures,Haute-Loire

L’histoire vraie de Noël. Venez l’écouter et la chanter avec la chorale A Croche Chœur.

2ème représentation dimanche 17 décembre à 16h à l’église de St Agrève..

Eglise

Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The true Christmas story. Come listen and sing along with the A Croche Ch?ur choir.

2nd performance Sunday December 17 at 4pm in St Agrève church.

El verdadero cuento de Navidad. Venga a escucharla y a cantar con el coro A Croche Chœur.

2ª representación el domingo 17 de diciembre a las 16:00 h en la iglesia de St Agrève.

Die wahre Geschichte von Weihnachten. Hören und singen Sie sie mit dem Chor A Croche Ch?ur.

2. Aufführung am Sonntag, den 17. Dezember um 16 Uhr in der Kirche von St. Agrève.

