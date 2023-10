Concert – Dulci Jubilo et Mélisme(s) Église Saint-Jérôme Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Concert – Dulci Jubilo et Mélisme(s) Église Saint-Jérôme Toulouse, 12 décembre 2023, Toulouse. Concert – Dulci Jubilo et Mélisme(s) Mardi 12 décembre, 20h00 Église Saint-Jérôme 13.80€ et 30.80 € Ils célébrent leurs anniversaires respectifs !

20 ans du Chœur de chambre Mélisme(s)

10 ans du Chœur de chambre Dulci Jubilo

Quoi de mieux pour célébrer cet événement que de se replonger aux sources de la musique chorale allemande, dans laquelle la figure tutélaire du grand Jean-Sébastien Bach irrigue de son génie ses successeurs Mendelssohn et Brahms ? Ancrer cette filiation dans la musique d’aujourd’hui par le regard de compositeurs de notre temps : deux pièces écrites spécialement pour cet anniversaire et ce programme par Caroline Marçot et Christopher Gibert sont la marque d’un anniversaire qui se tourne résolument vers l’avenir ! Du grand chœur au double chœur, du méditatif Geistliches Lied de Brahms à l’éclatant Te Deum de jeunesse de Mendelssohn en passant par le sublime Gute Nacht de Bach, et de l’Occitane à la Bretagne, régions respectives des deux ensembles, le voyage s’annonce superbe !

Interprètes Chœur de chambre Mélisme(s) Chœur de chambre Dulci Jubilo Gildas Pungier et Christopher Gibert, direction Au programme Johannes Brahms (1833-1897) Geistliches Lied, op. 30 Unsere Väter hofften auf dich, op. 109 n° 1 Gildas Pungier et Christopher Gibert, direction Église Saint-Jérôme 2 Rue du Lieutenant Colonel Pélissier, 31000 Toulouse, France Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 25 27 32 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-12T20:00:00+01:00 – 2023-12-12T21:30:00+01:00

