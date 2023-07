Exposition : invasion végétale Eglise Saint-Jean Verneuil d’Avre et d’Iton, 16 septembre 2023, Verneuil d'Avre et d'Iton.

Changer de regard sur notre patrimoine

Châteaux, églises, anciennes usines témoignant de savoirs-faire ancestraux, lavoirs, abbayes, etc. tous ces édifices qui nous entourent sont notre patrimoine commun, notre cadre de vie et notre identité. Chaque année à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Département de l’Eure lance le défi à un artiste de changer notre regard sur celui-ci, en laissant libre cours à son imagination pour produire des œuvres sur mesure. L’œuvre et le lieu s’enrichissent l’un l’autre et nous incitent à poser un œil neuf sur notre patrimoine.

Edition 2023 – Invasion végétale

Inépuisable source d’inspiration et d’émerveillement, le monde végétal nourrit notre imaginaire collectif. Du jardin d’Eden aux jardins de Claude Monet, des plantes carnivores des romans de science-fiction à la symbolique du lys royal, de l’arbre de la connaissance aux silhouettes inquiétantes des arbres des forêts des contes, en passant par celui que nous possédons tous, l’arbre généalogique, le règne végétal a envahi notre culture commune et notre imaginaire. A mesure que nos espaces naturels disparaissent, le végétal s’invite dans les pages de nos magazines, dans nos émissions de télévision et nourrit la production littéraire, il s’accroche à nos balcons, recouvre nos toits, regagne les villes, et cette année, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, il envahit même nos vieilles pierres…

Sublimé par une artiste de renom, Marie-Hélène Richard réinterprète à sa manière, le règne végétal à Verneuil-sur-Avre sur 3 sites patrimoniaux (la Maison mésange, l’église Saint-Jean et le Lavoir Fontaine du Chêne) en créant 3 oeuvres et vient avec son talent et son univers, ajouter une touche de rêve à notre patrimoine et nous invite à réfléchir à notre rapport à la nature.

