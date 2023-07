Concert de l’Hostel Dieu Dolce Follia – Concert grand format – Festival Baroque en Forez Eglise Saint-Jean-Soleymieux, 7 octobre 2023, Saint-Jean-Soleymieux.

Saint-Jean-Soleymieux,Loire

D’origine portugaise, la Folia est liée au monde populaire. Le principe qui fait son succès est simple : une basse répétée obstinément sur laquelle se construisent des variations..

2023-10-07 20:30:00 fin : 2023-10-07 . EUR.

Eglise le bourg

Saint-Jean-Soleymieux 42560 Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Originating in Portugal, Folia is linked to the world of popular music. The principle behind its success is simple: a stubbornly repeated bass on which variations are built.

Originaria de Portugal, la Folia está vinculada al mundo de la música popular. El principio que subyace a su éxito es sencillo: un bajo obstinadamente repetido sobre el que se construyen variaciones.

Die Folia stammt aus Portugal und ist mit der Welt des Volkes verbunden. Das Prinzip, auf dem ihr Erfolg beruht, ist einfach: ein stur wiederholter Bass, auf dem Variationen aufgebaut werden.

Mise à jour le 2023-06-23 par Office de Tourisme Loire Forez