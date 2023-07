Visite libre de l’église Saint-Jean l’Évangéliste Église Saint-Jean l’Évangéliste Dole Catégories d’Évènement: Dole

Jura Visite libre de l’église Saint-Jean l’Évangéliste Église Saint-Jean l’Évangéliste Dole, 17 septembre 2023, Dole. Visite libre de l’église Saint-Jean l’Évangéliste Dimanche 17 septembre, 15h00 Église Saint-Jean l’Évangéliste Visite libre Découvrez librement l’église Saint-Jean, construite dans les années 1960. Église Saint-Jean l’Évangéliste 46 rue du Général Lachiche, 39100 Dole Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 © Adrien Petitjean Détails Catégories d’Évènement: Dole, Jura Autres Lieu Église Saint-Jean l'Évangéliste Adresse 46 rue du Général Lachiche, 39100 Dole Ville Dole Departement Jura Lieu Ville Église Saint-Jean l'Évangéliste Dole

Église Saint-Jean l'Évangéliste Dole Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dole/