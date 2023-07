Sossay : trésors du Moyen Âge et héritage éducatif à découvrir Église Saint-Jean-L’Évangéliste de Sossay Sossay Catégories d’Évènement: Sossay

Vienne Sossay : trésors du Moyen Âge et héritage éducatif à découvrir Église Saint-Jean-L’Évangéliste de Sossay Sossay, 17 septembre 2023, Sossay. Sossay : trésors du Moyen Âge et héritage éducatif à découvrir Dimanche 17 septembre, 16h30 Église Saint-Jean-L’Évangéliste de Sossay Gratuit. Sur inscription. Le bourg de Sossay s’est constitué au Moyen Âge autour d’un prieuré dédié à saint Jean l’Évangéliste. L’église attenante conserve une abside de style roman. Le portail occidental, protégé au titre des Monuments historiques, date de la fin du XVe ou du début du XVIe siècle. Quant au clocher, il arbore encore un cadran solaire et porte la date 1604.

Entre le milieu du XIXe et le début du XXe siècle, la commune se dote de trois écoles. La dernière est construite en 1911 par l'architecte Gaston Boudoin, qui réalisera quelques années plus tard le monument aux morts.

