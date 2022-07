Découvrez les superbes retables et vitraux de l’église Église Saint-Jean-l’Évangéliste Cudos Catégories d’évènement: Cudos

Gironde

Découvrez les superbes retables et vitraux de l’église Église Saint-Jean-l’Évangéliste, 18 septembre 2022, Cudos. Découvrez les superbes retables et vitraux de l’église Dimanche 18 septembre, 10h00 Église Saint-Jean-l’Évangéliste

Gratuit. Entrée libre.

Découvrez les merveilles de cette église, dont le clocher est classé au titre des Monuments historiques, et qui contient trois retables remarquables ! Église Saint-Jean-l’Évangéliste 7 le Bourg Ouest, 33430 Cudos Cudos 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine

http://www.cudos.fr L’église est construite à l’initiative de Jeanne de Got, afin de remplacer l’église primitive, trop petite, élevée à Conques. L’édifice, fortifié comme en témoigne la base de la tour-clocher, est remaniée à plusieurs reprises. Au XVIIe siècle, deux bas-côtés sont ajoutés, séparés de la nef par des arcs en plein cintre reposant sur les piliers octogonaux. Le porche est alors modifié : la porte gothique est conservée au centre et deux portails latéraux sont réalisés dans le style Renaissance. Au milieu du XIXe siècle, des travaux d’amélioration sont entrepris et l’ajout d’une tour-clocher est décidé. Sa construction, débutée en 1859, est financée en totalité par une collecte locale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-18T10:00:00+02:00

2022-09-18T18:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Cudos, Gironde Autres Lieu Église Saint-Jean-l'Évangéliste Adresse 7 le Bourg Ouest, 33430 Cudos Ville Cudos lieuville Église Saint-Jean-l'Évangéliste Cudos Departement Gironde

Église Saint-Jean-l'Évangéliste Cudos Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cudos/

Découvrez les superbes retables et vitraux de l’église Église Saint-Jean-l’Évangéliste 2022-09-18 was last modified: by Découvrez les superbes retables et vitraux de l’église Église Saint-Jean-l’Évangéliste Église Saint-Jean-l'Évangéliste 18 septembre 2022 Cudos Église Saint-Jean-l'Évangéliste Cudos

Cudos Gironde