La cloche russe par la Société des Sciences de Châtellerault Église Saint-Jean l’Evangéliste Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne La cloche russe par la Société des Sciences de Châtellerault Église Saint-Jean l’Evangéliste Châtellerault, 16 septembre 2023, Châtellerault. La cloche russe par la Société des Sciences de Châtellerault 16 et 17 septembre Église Saint-Jean l’Evangéliste Gratuit. Sur inscription. Départ toutes les demi-heures. Après un rappel de l’histoire de l’église, les visiteurs sont invités à découvrir les vitraux historiés et la cloche russe lors d’une visite commentée, assurée par des guides amateurs de la Société des Sciences de Châtellerault. Église Saint-Jean l’Evangéliste 25 rue Clément Jannequin, 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://mesdesmarches.grand-chatellerault.fr/ »}] Les visiteurs sont invités à découvrir les vitraux historiés et la cloche russe. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00 ©DL 2021 Détails Catégories d’Évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Église Saint-Jean l'Evangéliste Adresse 25 rue Clément Jannequin, 86100 Châtellerault Ville Châtellerault Departement Vienne Lieu Ville Église Saint-Jean l'Evangéliste Châtellerault

Église Saint-Jean l'Evangéliste Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/