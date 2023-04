« 60 minutes Archi » – L’église Saint Jean l’Évangéliste et sa cloche russe Eglise Saint Jean l’Evangeliste Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

« 60 minutes Archi » – L’église Saint Jean l’Évangéliste et sa cloche russe Eglise Saint Jean l’Evangeliste, 25 mai 2023, Châtellerault. « 60 minutes Archi » – L’église Saint Jean l’Évangéliste et sa cloche russe Jeudi 25 mai, 15h00 Eglise Saint Jean l’Evangeliste 7€ plein tarif, 3,50€ tarif réduit (demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap). Gratuit pour les moins de 18 ans. Réservations recommandées (Service Patrimoine de Grand Châtellerault) Sur les traces de l’ancienne église de Châteauneuf (église de la Manu), construite au XIXème siècle, entrez pour une visite des lieux. Découvrez les vitraux historiés et montez dans le clocher pour voir la cloche russe offerte par le tsar Nicolas II. Eglise Saint Jean l’Evangeliste Eglise Saint Jean l’Evangeliste Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0549237015 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine@grand-chatellerault.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-25T15:00:00+02:00 – 2023-05-25T16:00:00+02:00

2023-05-25T15:00:00+02:00 – 2023-05-25T16:00:00+02:00 ®Service Patrimoine de Grand Châtellerault

Détails Catégories d’évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Eglise Saint Jean l'Evangeliste Adresse Eglise Saint Jean l'Evangeliste Châtellerault Ville Châtellerault Departement Vienne Lieu Ville Eglise Saint Jean l'Evangeliste Châtellerault

Eglise Saint Jean l'Evangeliste Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/

« 60 minutes Archi » – L’église Saint Jean l’Évangéliste et sa cloche russe Eglise Saint Jean l’Evangeliste 2023-05-25 was last modified: by « 60 minutes Archi » – L’église Saint Jean l’Évangéliste et sa cloche russe Eglise Saint Jean l’Evangeliste Eglise Saint Jean l'Evangeliste 25 mai 2023 Châtellerault Eglise Saint Jean l'Evangeliste Châtellerault

Châtellerault Vienne