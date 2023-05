Exposition de vêtements sacerdotaux Église Saint-Jean d’Étampes, 16 septembre 2023, La Brède.

Exposition de vêtements sacerdotaux 16 et 17 septembre Église Saint-Jean d’Étampes Gratuit. Entrée libre en dehors des célébrations.

Venez découvrir l’église de La Brède, du XIe siècle, reconstruite en grande partie fin XIXe et récemment restaurée. Profitez également d’une exposition de vêtements sacerdotaux.

Église Saint-Jean d’Étampes Place Saint-Jean d’Étampes, 33650 La Brède La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 08 55 60 89 C’est le bâtiment le plus ancien de la commune. Dédiée à saint Jean d’Etampes ou d’Estampes, elle doit son nom à la présence sur la paroisse d’une installation templière à l’emplacement d’une des plus anciennes maisons du Bourg. Suite aux outrages du temps, le monument a fait l’objet d’une reconstruction en style néo-roman par l’architecte Gustave Alaux, ami et disciple de Viollet Le Duc entre 1854 et 1864. Subsistent du bâtiment d’origine la façade de la nef et le portail central de style roman saintongeais qui sont datés du XIe siècle. A noter, les magnifiques modillons du portail. La restauration réalisée par la commune s’est terminée en 2022. Sortie 1, autoroute A62, parking à proximité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-17T13:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

©Association des Amis de l’église Saint-Jean-d’Etampes de la Brède