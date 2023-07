Dîner partagé Église Saint-Jean des Deux-Moulins Paris Catégorie d’Évènement: Paris Dîner partagé Église Saint-Jean des Deux-Moulins Paris, 5 juillet 2023, Paris. Dîner partagé 5 – 26 juillet, les mercredis Église Saint-Jean des Deux-Moulins Nous partagerons ce que chacun apportera.

La paroisse fournira les boissons. Église Saint-Jean des Deux-Moulins 185 rue du Château des Rentiers, 75013 Paris Paris 75013 Paris Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T19:00:00+02:00 – 2023-07-05T21:00:00+02:00

