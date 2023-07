Visite guidée de l’église Saint-Jean Eglise Saint-Jean d’Elbeuf Elbeuf, 16 septembre 2023, Elbeuf.

Visite guidée de l’église Saint-Jean 16 et 17 septembre Eglise Saint-Jean d’Elbeuf Durée 20 min, 10 pers. max, nombreuses marches à monter.

Église Saint-Jean (16e – 19e S)

Remarquable ensemble de vitraux Renaissance, 19e et 20e S.

Rue Guynemer

– Visites commentées de l’orgue de tribune Cavaillé-Coll (fonctionnement, histoire) et auditions par les Amis des orgues d’Elbeuf.

Sam 16 et dim 17 : de 14h à 18h

