Découverte de l’église Saint-Jean-de-Narosse Église Saint-Jean-de-Narosse de Santenay Santenay, 16 septembre 2023, Santenay.

Découverte de l’église Saint-Jean-de-Narosse 16 et 17 septembre Église Saint-Jean-de-Narosse de Santenay Entrée libre

Construite à partir de 1220 dans la partie de Santenay appelée alors Narosse, maintenant Santenay-le-Haut, Saint-Jean n’est à l’origine qu’une chapelle et ne devint église paroissiale que vers 1270.

Elle est formée alors d’une nef flanquée de deux collatéraux en style roman tardif, avec probablement un chœur plat surmonté d’un clocher à peigne. L’église sera classée Monument historique en 1928. Plusieurs chantiers de restauration, jusqu’au dernier qui s’est terminé en 2004, ont permis de lui redonner son aspect du XVe siècle.

Église Saint-Jean-de-Narosse de Santenay Hameau de Saint-Jean-de-Narosse, 21590 Santenay Santenay 21590 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 20 63 15 http://www.ville-de-santenay.fr Classée au titre des Monuments historiques en 1926, cette église dévoile de nombreuses singularités pour qui sait les observer. Elle est le témoin des diverses influences spirituelles de ce lieu associé au Mont de Sène appelé les 3 Croix (jadis temple dédié à Mercure, avec des sépultures romaines, un dolmen, etc.) et au Bois de la Fée (rassemblements druidiques, la légende des vilains) qui surplombent le monument, mais aussi aux nombreuses sources aux vertus reconnues depuis des millénaires. L’église Saint-Jean (Baptiste) de Narosse est édifiée au XIIIe siècle dans un style roman simple. Son chœur fut reconstruit en style gothique à la fin du XVe siècle, puis fin XVIe, de nombreuses rénovations furent entreprises : toiture et clocher, porche en bois, portail au tympan arrondi, croisillons, etc. À l’intérieur, on trouve des statues en bois polychrome, une magnifique « Vierge Terrassant le Dragon » en albâtre (1660), une litre, un morceau de fresque évoquant Saint-Michel découverte lors de la dernière restauration terminée en 2004, des pierres tombales sans doute antérieures au bâtiment lui-même (chevalier avec glaive et blason). Baies flamboyantes, chapiteaux et croix de consécration romans et gothiques, traces d’aiguisement des lames, etc., autant de trésors plus ou moins cachés à découvrir ! route goudronnée étroite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Thierry Manuel