Noel en Pologne, les voix orthodoxes de Varsovie Eglise Saint-Jean de Malte Aix-en-Provence, 15 décembre 2023 20:30, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Les Voix orthodoxes de Varsovie présentent pour la première fois en France une série de concerts intitulée « Noël en Pologne »..

2023-12-15 20:30:00 fin : 2023-12-15 22:00:00. EUR.

Eglise Saint-Jean de Malte Place Saint Jean de Malte

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



For the first time in France, the Warsaw Orthodox Voices present a series of concerts entitled « Christmas in Poland ».

Las Voces Ortodoxas de Varsovia presentan por primera vez en Francia una serie de conciertos titulada « Navidad en Polonia ».

Die Warschauer Orthodoxen Stimmen präsentieren zum ersten Mal in Frankreich eine Konzertreihe mit dem Titel « Weihnachten in Polen ».

