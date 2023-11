J.S. Bach Cantates Eglise Saint-Jean de Malte Aix-en-Provence, 12 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Concert de l’Académie Bach Aix, à l’église Saint-Jean de Malte, par les solistes, chœur et orchestre baroque de l’Académie Bach sous la direction de Benoît Dumon, avec au programme : Actus Tragicus, Motet « Lobet den Herrn », Airs et Contrepoints..

2023-11-12 16:00:00 fin : 2023-11-12 17:30:00. EUR.

Eglise Saint-Jean de Malte Place Saint Jean de Malte

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Concert by the Académie Bach Aix, in the church of Saint-Jean de Malte, by the soloists, choir and baroque orchestra of the Académie Bach, conducted by Benoît Dumon, with program: Actus Tragicus, Motet « Lobet den Herrn », Airs and Contrepoints.

Concierto de la Académie Bach Aix, en la iglesia de Saint-Jean de Malte, a cargo de los solistas, el coro y la orquesta barroca de la Académie Bach, bajo la dirección de Benoît Dumon, con el siguiente programa: Actus Tragicus, Motete « Lobet den Herrn », Airs y Contrepoints.

Konzert der Bachakademie Aix, in der Kirche Saint-Jean de Malte, von den Solisten, Ch?ur und dem Barockorchester der Bachakademie unter der Leitung von Benoît Dumon, mit folgendem Programm: Actus Tragicus, Motette « Lobet den Herrn », Airs und Contrepoints.

