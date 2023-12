Pause Patrimoine : La crèche de l’église Saint-Jean-Baptiste Eglise Saint-Jean-de-Luz, 28 décembre 2023 12:45, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

En place depuis 88 ans et aujourd’hui protégée au titre des Monuments Historiques, venez découvrir cette œuvre de Ramiro Arrue et Lucien Danglade,

RDV : église Saint-Jean-Baptiste..

2023-12-28

Eglise

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In place for 88 years and now protected as a Historic Monument, come and discover this work by Ramiro Arrue and Lucien Danglade,

RDV: Saint-Jean-Baptiste church.

Instalada desde hace 88 años y protegida como Monumento Histórico, venga a descubrir esta obra de Ramiro Arrue y Lucien Danglade,

RDV: Iglesia Saint-Jean-Baptiste.

Entdecken Sie dieses Werk von Ramiro Arrue und Lucien Danglade, das seit 88 Jahren steht und heute als historisches Monument geschützt ist,

RDV: Kirche Saint-Jean-Baptiste.

