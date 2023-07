Découvrez église du XIVe siècle, classée au titre des Monuments historiques, dans une ancienne commanderie Église Saint-Jean-de-Larmont Le Castéra Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Le Castéra Découvrez église du XIVe siècle, classée au titre des Monuments historiques, dans une ancienne commanderie Église Saint-Jean-de-Larmont Le Castéra, 16 septembre 2023, Le Castéra. Découvrez église du XIVe siècle, classée au titre des Monuments historiques, dans une ancienne commanderie 16 et 17 septembre Église Saint-Jean-de-Larmont Gratuit. Entrée libre. L’église, classée au titre des Monuments historiques, date du XIVe siècle, époque où le village était une commanderie des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem. De style gothique, elle est coiffée d’un clocher octogonal. Profitez des Journées européennes du patrimoine pour découvrir ce lieu. Église Saint-Jean-de-Larmont Larmont, 31530 Le Castéra Le Castéra 31530 Haute-Garonne Occitanie L’église de Larmont est une petite église de style toulousain à nef unique, de deux travées voûtées d’ogives, sur plan barlong et avec un chœur à cinq pans, voûté d’ogives également. Elle subsiste d’une ancienne commanderie de l’ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem puis de l’ordre de Malte. Inscrite au titre des Monuments historiques, l’église du XIIe siècle est édifiée sous le haut patronage de saint Jean Baptiste et a été remaniée au XIVe siècle. Elle possède deux statues du XVIe siècle très rares par leur taille (1,80 m) : la Vierge du Calvaire et saint Jean au Calvaire. Toulouse Ouest direction Colomiers. Traverser la forêt de Bouconne en direction de Lévignac. Traverser Lévignac, prendre la direction du Castéra. Après 1 km environ, rejoindre le hameau de Larmont. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 commanderie chevaliers de Malte © Office de Tourisme des Hauts Tolosans Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Le Castéra Autres Lieu Église Saint-Jean-de-Larmont Adresse Larmont, 31530 Le Castéra Ville Le Castéra Departement Haute-Garonne Lieu Ville Église Saint-Jean-de-Larmont Le Castéra

Église Saint-Jean-de-Larmont Le Castéra Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le castera/