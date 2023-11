Lumière sur les ensembles à cordes Eglise Saint Jean de Châteauneuf Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Lumière sur les ensembles à cordes Eglise Saint Jean de Châteauneuf Châtellerault, 20 décembre 2023, Châtellerault. Lumière sur les ensembles à cordes Mercredi 20 décembre, 19h00 Eglise Saint Jean de Châteauneuf Billetterie à retirer au conservatoire à partir du 20 novembre Les orchestres du conservatoire proposent un voyage musical aux sonorités fraîches et lumineuses.Un partage musical entre baroque de Haendel àJean-Chrétien Bach, musique de nuit de W.A Mozart,en passant par des instants sonores du célèbre et incontournable « adagio » de Samuel Barber. Terminer par le fameux « pizzaicato polka » de Strauss dans une version aussi pétillante que frénétique. Eglise Saint Jean de Châteauneuf 86100 CHATELLERAULT Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 23 63 96 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Concert musique
Détails
Catégories d'Évènement:
Châtellerault, Vienne
Lieu
Eglise Saint Jean de Châteauneuf
Adresse
86100 CHATELLERAULT
Ville
Châtellerault
Departement
Vienne

