Concert Téléchantons Eglise Saint Jean d’Août Mont-de-Marsan, 9 décembre 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

Concert téléchantons avec la chorale Sol Mi Douze dirigé par Maie-Pierre Lamarque. Répertoire éclectique.

Bénéfices reversés à AFM-Téléthon.

Participation Libre..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Eglise Saint Jean d’Août

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



Concert téléchantons with the Sol Mi Douze choir directed by Maie-Pierre Lamarque. Eclectic repertoire.

Proceeds donated to AFM-Téléthon.

Free participation.

Concierto Telechantons con el coro Sol Mi Douze dirigido por Maie-Pierre Lamarque. Repertorio ecléctico.

La recaudación se destinará a AFM-Téléthon.

Entrada gratuita.

Telechantons-Konzert mit dem Chor Sol Mi Douze unter der Leitung von Maie-Pierre Lamarque. Ein eklektisches Repertoire.

Der Erlös geht an AFM-Téléthon.

Freie Teilnahme.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT Mont-de-Marsan