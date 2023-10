Concert chorale « La Scie qui chante » Eglise Saint-Jean Cropus, 20 octobre 2023, Cropus.

Cropus,Seine-Maritime

Profitez d’un concert de la chorale la « Scie qui chante » qui aura lie dans l’église Saint-Jean à Cropus avec la participation de Veronika et ses chants slaves.

Participation libre.

Eglise Saint-Jean

Cropus 76720 Seine-Maritime Normandie



Enjoy a concert by the « Scie qui chante » choir in the Saint-Jean church in Cropus, featuring Veronika and her Slavonic songs.

Free admission

Concierto del coro « Scie qui chante » en la iglesia Saint-Jean de Cropus, con Veronika y sus canciones eslavas.

Entrada gratuita

Genießen Sie ein Konzert des Chors « La Scie qui chante », das in der Kirche Saint-Jean in Cropus stattfindet und bei dem Veronika mit ihren slawischen Liedern mitwirkt.

Kostenlose Teilnahme

