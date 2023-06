Visite guidée de l’église et de son faubourg Église Saint-Jean Castelsarrasin Castelsarrasin Catégories d’Évènement: Castelsarrasin

Tarn-et-Garonne Visite guidée de l’église et de son faubourg Église Saint-Jean Castelsarrasin, 16 septembre 2023, Castelsarrasin. Visite guidée de l’église et de son faubourg Samedi 16 septembre, 10h00 Église Saint-Jean Gratuit. Sur inscription. L’église Saint-Jean et son faubourg n’auront plus de secrets pour vous ! Partez à la découverte de l’histoire de cette petite église au charme si grand. Nous déambulerons ensuite dans le faubourg Saint-Jean, à la recherche d’un cimetière, un hôpital et une maladrerie tombés dans l’oubli. Église Saint-Jean Rue Paul Descazeaux, 82100 Castelsarrasin Castelsarrasin 82100 Castelsarrasin Tarn-et-Garonne Occitanie 05 82 94 10 61 [{« type »: « email », « value »: « sylvie.vialatte@ville-castelsarrasin.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 70 91 01 58 »}] Mentionnée pour la première fois en 1216, l’église Saint-Jean, fondée par l’ordre des frères Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, est reconstruite au XVIe siècle. Le double écu en pierre situé sur la façade d’entrée porte la date de 1560 (fin présumée des travaux). La nature des travaux (reconstruction totale ou partielle) et la raison d’une telle durée (45 ans) nous sont inconnues. Pourtant l’harmonie de l’ensemble et l’homogénéité de son appareillage obligent à croire que l’église a été reconstruite intégralement. En 1924, le peintre Tarn-et-Garonnais René Gaillard-Lala, orne l’intérieur de peintures représentant des scènes de la Bible ainsi que des figures importantes de l’histoire locale et de l’ordre de Malte. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Commune de Castelsarrasin

