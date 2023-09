Visite libre Église Saint-Jean-Bosco Orléans, 17 septembre 2023, Orléans.

Visite libre Dimanche 17 septembre, 14h00 Église Saint-Jean-Bosco

Une personne sera présente pour accueillir les visiteurs dans cette église labellisée « architecture contemporaine remarquable ». Une plaquette explicative de l’histoire de l’église et des points particuliers sera disponible.

Église Saint-Jean-Bosco 140 rue de l’Argonne 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Sous l’impulsion du Père Sauve, curé de Saint-Marc, et Mr A. Gervais, président de l’association du groupe Saint-Jean-Bosco, l’église Saint-Jean-Bosco a été construite en 1962 et 1963, ceci, grâce à une partie des dommages de guerre dus pour le sinistre de l’ancienne église Saint-Paul qui fut détruite en 1940 et des dons des différentes paroisses du diocèse.

A la suite d’un accord entre la municipalité, l’évêché et la coopérative de reconstruction des églises, elle a été édifiée sur un terrain légué par M et Mme Henry et Alice Lemesle (arboriculteurs sur le quartier de l’Argonne), en lieu et place d’un dispensaire devenu vétuste, et de l’ancienne chapelle en bois construite en 1942. Cet édifice culturel fait partie du patrimoine de la ville d’Orléans qui en est propriétaire et doit « le clos et le couvert ».

Dotée d’un clocher signal, l’église est de plan circulaire et ceinturée de vitraux maintenus dans des montants de béton donnant un rythme vertical.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Vue extérieure de l’église