Visitez l’église de ce village champenois datant de 1277.

Le village de Villeneuve-au-Chemin est exceptionnel à plus d'un titre. Il fait partie des Villes neuves (Villeneuve-au-Châtelot, Villeneuve-le-Comte, Villeneuve l'Archevêque, Villeneuve) créées par le comte de Champagne Henri le Libéral à la fin du XIIe siècle pour protéger les routes menant aux foires de Champagne.

Villeneuve-au-Chemin existerait déjà en 1178. Le « Chemin » est, pendant longtemps, le nom donné à la voie romaine, ici la voie Agrippa allant de l’Italie à Boulogne, voie construite par les Romains pour transporter troupes et matériels destinées à l’occupation de ce qu’on a appelé la Gaule romaine. La voie Agrippa traversait Troyes. Le nom de la ville provient donc du fait qu’il s’agissait d’une ville neuve construite près de la voie romaine.

Pour transformer l’archaïque « Chemin » peuplé de serfs en « moderne » Villeneuve-au-Chemin, les moines de l’abbaye de Montiéramey et du prieuré de Saint Jean-en-Châtel attirent d’abord des hommes libres et leurs familles. Les moines font défricher, puis mettre les terres en culture et assurent la remise en état de l’ancienne voie romaine. Ils assurent également l’accueil & la sécurité des marchands, proies très convoitées des détrousseurs et autres brigands de grands chemins…

Au XIIIème siècle, différents seigneurs se succèdent. Ainsi, le comte devenu roi de Jérusalem, meurt dans des circonstances troubles en 1197 à Saint-Jean-d’Acre.

En 1199, son successeur épouse Blanche de Navarre et organise rapidement une nouvelle croisade. Il décède à Troyes en 1201, laissant sa femme enceinte du futur Thibaut IV. Pendant un siècle, grâce aux mesures prises par les comtes Henri et ses successeurs et aux foires de Champagne, le village se développe, s’enrichit, provoquant les convoitises.

Henri III, frère de Thibaut de Navarre, lui succède et épouse Blanche d’Artois. Alors, tout change pour Villeneuve-au-Chemin : ainsi, Blanche d’Artois, pour s’assurer de revenus personnels, devient propriétaire de la totalité du village. La souveraine perçoit les contributions annuelles sur au total une cinquantaine de villageois.

Villeneuve-sur-Chemin est aujourd’hui un petit village rural de 180 habitants.

L’église Saint-Jean-Baptiste, plus ou moins abandonnée et délabrée, conserve de nombreux témoignages de ce passé. Très ancienne, mais ayant beaucoup souffert, seul un bas côté date de son origine. Elle est très simple, et compte trois statues : une de la Vierge en bois, un saint Jean-Baptiste en pierre du XIIe siècle, malheureusement défiguré, et une statue de la Vierge Marie et de l’enfant Jésus en pierre polychrome du XVe siècle. proximité N 77

