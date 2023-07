Visite guidée Église Saint-Jean-Baptiste Sury-près-Léré, 17 septembre 2023, Sury-près-Léré.

Visite guidée Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h30 Église Saint-Jean-Baptiste

Etudiante en Histoire de l’Art, Archéologie, Histoire, Adeline Dollet a effectué un stage de 3 mois de recherches sur l’église de Sury-près-Léré. A travers une visite guidée, elle commentera les aspects de cet édifice.

Église Saint-Jean-Baptiste Le Bourg, 18240 Sury-près-Léré Sury-près-Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire http://sury-pres-lere.fr/tourisme/ [{« type »: « phone », « value »: « 0248726044 »}] L’église Saint-Jean-Baptiste est constituée d’une nef de trois travées avec un bas-côté au sud et une chapelle au nord, d’un chœur de même longueur et d’une baside à trois pans. Placé sous le patronage du chapitre de Saint-Martin de Tours, l’édifice est reconstruit à la fin du XVe ou au début du XVIe siècle. Seul le pignon ouest semble être le vestige d’une élévation antérieure. La grande qualité de l’œuvre est peut-être imputable au patronage de l’abbaye de Saint-Martin de Tours. La qualité du fenestrage est également remarquable. L’église présente une harmonie de volumes, une technique de construction et une beauté du décor exceptionnelle pour une petite église rurale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00