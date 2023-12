MAX ET LE GRAND MAGICIEN THEATRE LA BOUSSOLE – GRANDE SALLE Paris Catégorie d’Évènement: Paris MAX ET LE GRAND MAGICIEN THEATRE LA BOUSSOLE – GRANDE SALLE Paris, 10 février 2024, Paris. MAX ET LE GRAND MAGICIEN Spectacle familiale – jeune public – magie à partir de 4 ans.Entrez dans le véritable Atelier de Magie du Professeur Spank ! Le célèbre inventeur de tours de Magie s’est mystérieusement volatilisé depuis 1901 dans l’une de ses inventions : la fameuse – Machine à disparition – Toujours présent dans son atelier tel l’homme invisible, le professeur Spank va partager les secrets de ses tours les plus mythiques avec Max, un jeune aventurier Max réussira-t-il à relever le plus étonnant des défis ?Une incroyable aventure ! Distribution :Auteur : Maud DelmarAvec : En alternance Clément Gustave et Christophe SellierMise en scène : Timothy Meyers

Tarif : 16.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-02-10 à 14:00
THEATRE LA BOUSSOLE – GRANDE SALLE
29 RUE DE DUNKERQUE
75010 Paris

