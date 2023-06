Venez à la découverte de l’église de Comiac Église Saint-Jean-Baptiste Sousceyrac-en-Quercy Sousceyrac-en-Quercy Catégories d’Évènement: Lot

Sousceyrac-en-Quercy Venez à la découverte de l’église de Comiac Église Saint-Jean-Baptiste Sousceyrac-en-Quercy, 16 septembre 2023, Sousceyrac-en-Quercy. Venez à la découverte de l’église de Comiac 16 et 17 septembre Église Saint-Jean-Baptiste Gratuit. Entrée libre. Pour plus d’informations contactez le : 05 65 33 00 82. Venez visiter cette église, où vous pourrez y admirer un art mobilier minimaliste composé de deux sièges rectoraux de style Louis XV. Église Saint-Jean-Baptiste D40, 46190 Sousceyrac-en-Quercy Sousceyrac-en-Quercy 46190 Comiac Lot Occitanie Cette église a été érigée pour la première fois au XIVe siècle, bien qu’elle soit probablement antérieure à cette période car des éléments romans sont encore visibles. Pendant les guerres de Religion, l’église a été détruite par les protestants, mais elle a été reconstruite peu de temps après au même emplacement en utilisant les vestiges romans existants. Au XIXe siècle, l’église a été agrandie, un clocher-porche a été ajouté et la nef a été surélevée. Un dessin réalisé par l’abbé Gouzou représente l’église telle qu’elle était au XVIIe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T07:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

