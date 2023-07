Récital d’Orgue du Patrimoine Vivant Eglise Saint-Jean-Baptiste Solliès-Pont Catégories d’Évènement: Solliès-Pont

Var Récital d’Orgue du Patrimoine Vivant Eglise Saint-Jean-Baptiste Solliès-Pont, 16 septembre 2023, Solliès-Pont. Récital d’Orgue du Patrimoine Vivant Samedi 16 septembre, 20h15 Eglise Saint-Jean-Baptiste Entrée libre, libre participation. Récital d’orgue du Patrimoine Vivant Orgue Joseph Callinet 1846 classé Monument-Historique Jean-Baptiste LASSERRE fait vivre l’instrument dans toute sa splendeur. Eglise Saint-Jean-Baptiste Place Général De Gaulle – 83210 SOLLIES-PONT Solliès-Pont 83210 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 33 88 96 Eglise baroque de 1730 – Orgue Jh Callinet de 1846 (M.-H.- Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

