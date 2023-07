Visite guidée Église Saint-Jean-Baptiste Sennely, 16 septembre 2023, Sennely.

Visite guidée 16 et 17 septembre Église Saint-Jean-Baptiste

Une église typique de Sologne au riche patrimoine religieux. On y découvrira notamment les œuvres d’un peintre local Edouard Dumoulin.

Église Saint-Jean-Baptiste Place de l’Église 45240 Sennely Sennely 45240 Loiret Centre-Val de Loire Église ancienne, datant du XIe siècle, maintes fois détruite et aujourd’hui bien restaurée, l’église Saint-Jean-Baptiste de Sennely permet au travers de l’étude de son bâti et de son riche mobilier religieux de retrouver l’histoire et la foi des hommes.

Elle est, par l’utilisation de la brique et par son caquetoire, représentative des églises de Sologne.

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

Christiane Lucotte