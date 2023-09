Balade conférencée « Les années 50 à la rue Paul Couderc » Eglise Saint-Jean Baptiste Sceaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Sceaux Balade conférencée « Les années 50 à la rue Paul Couderc » Eglise Saint-Jean Baptiste Sceaux, 15 octobre 2023, Sceaux. Balade conférencée « Les années 50 à la rue Paul Couderc » Dimanche 15 octobre, 15h00 Eglise Saint-Jean Baptiste Sur inscription Les lots de la section D du lotissement du Parc de Sceaux, au sud de la rue Paul Couderc sont majoritairement construits après les années 50. Quelques maisons remarquables seront présentées, leur type similaire et leurs caractéristiques propres. Les architectes à l’œuvre, André Lurçat, Albert Michaut, Pierre Vivien, Paul Nelson, Henri Colboc sont alors engagé dans la reconstruction du pays.

Circuit conférencé mené par Corinne Jager, guide conférencière nationale. Durée : 2h environ. Inscriptions obligatoires auprès de la Maison du tourisme Eglise Saint-Jean Baptiste 1 rue du Docteur Berger 92330 Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 46 61 19 03 »}, {« type »: « email », « value »: « maisondutourisme@sceaux.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

