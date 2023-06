Visite libre de l’église Saint-Jean-Baptiste Église Saint-Jean-Baptiste Saint-Jean-Lespinasse Saint-Jean-Lespinasse Catégories d’Évènement: Lot

Saint-Jean-Lespinasse Visite libre de l’église Saint-Jean-Baptiste Église Saint-Jean-Baptiste Saint-Jean-Lespinasse, 16 septembre 2023, Saint-Jean-Lespinasse. Visite libre de l’église Saint-Jean-Baptiste 16 et 17 septembre Église Saint-Jean-Baptiste Gratuit. Entrée libre. Pour plus d’informations, veuillez contacter la mairie au : 05 65 38 02 64. Ouverture Exceptionnelle de cette église pour les Journées Européennes du Patrimoine

Présence du guide Mr Galtié. Église Saint-Jean-Baptiste Le bourg, 46400 Saint-Jean-Lespinasse Saint-Jean-Lespinasse 46400 Lot Occitanie La magnifique église romane du XIIe siècle, classée au titre des Monuments historiques, présente de nombreux éléments remarquables : une crypte, un clocher, des chapiteaux historiés, ainsi que des peintures murales datant du XVe siècle et un retable du XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, l’église Saint-Jean-Baptiste a été réaménagée dans un style baroque, ce qui lui confère un charme unique. Aujourd’hui, elle est une véritable source d’inspiration pour une petite fresque historique nationale et européenne, grâce aux nombreux vestiges qu’elle a su préserver. Pendant la saison touristique, les visiteurs ont la possibilité d’admirer l’intérieur de l’église à travers un portail en fer forgé équipé d’un éclairage minuté. Cela permet d’apprécier toute sa beauté et son ambiance tout en préservant son intégrité le reste de l’année. À 3 km de Saint-Céré, direction château de Montal. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

