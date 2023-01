Concert Gospel église Saint Jean Baptiste Saint-Jean-le-Blanc Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-Jean-le-Blanc

Concert Gospel église Saint Jean Baptiste, 29 janvier 2023, Saint-Jean-le-Blanc. Concert Gospel Dimanche 29 janvier, 16h00 église Saint Jean Baptiste

12 euros

Concert avec la chorale gospel Art Of Voice église Saint Jean Baptiste Saint Jean le Blanc 45650 Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret Centre-Val de Loire Ce concert est donné au profit de l’association Pirogue 2000, laquelle aide au financement de projets de forage, d’éducation des enfants d’un village du Niger frappé par la sécheresse et la famine.

2023-01-29T16:00:00+01:00

2023-01-29T18:00:00+01:00

Catégories d'Évènement: Loiret, Saint-Jean-le-Blanc

Lieu église Saint Jean Baptiste
Adresse Saint Jean le Blanc 45650
Ville Saint-Jean-le-Blanc

