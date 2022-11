CONCERT église Saint Jean Baptiste Saint Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Jean-de-Braye

CONCERT église Saint Jean Baptiste Saint Jean de Braye, 27 novembre 2022, Saint-Jean-de-Braye. CONCERT Dimanche 27 novembre, 16h00 église Saint Jean Baptiste Saint Jean de Braye

Participation 12 €

Chants sacrés (concertos Haendel, Vivaldi, Mozart) et chants de Noël église Saint Jean Baptiste Saint Jean de Braye 10 place de l’église St Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye 45800 Loiret Centre-Val de Loire Dimanche 27 novembre 2022 à 16 h Eglise St-Jean-Baptiste de St-Jean-de-Braye Chants sacrés (concertos Haendel, Vivaldi, Mozart) et chants de Noël Direction – Eric RAFFARD

Trompettiste – Pascal Clarhaut (trompette solo de l’orchestre de l’Opéra de Paris

Orgue – Frédéric Desenclos (organiste de la Chapelle Royale du château de Versailles)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-27T16:00:00+01:00

2022-11-27T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Saint-Jean-de-Braye Autres Lieu église Saint Jean Baptiste Saint Jean de Braye Adresse 10 place de l'église St Jean de Braye Ville Saint-Jean-de-Braye Age minimum 3 Age maximum 99 lieuville église Saint Jean Baptiste Saint Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye Departement Loiret

église Saint Jean Baptiste Saint Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-de-braye/

CONCERT église Saint Jean Baptiste Saint Jean de Braye 2022-11-27 was last modified: by CONCERT église Saint Jean Baptiste Saint Jean de Braye église Saint Jean Baptiste Saint Jean de Braye 27 novembre 2022 église Saint Jean Baptiste Saint Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye Saint-Jean-de-Braye

Saint-Jean-de-Braye Loiret