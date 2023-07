Visite guidée de l’église Saint-Jean-Baptiste Église Saint Jean-Baptiste Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Visite guidée de l’église Saint-Jean-Baptiste Église Saint Jean-Baptiste Roubaix, 16 septembre 2023, Roubaix. Visite guidée de l’église Saint-Jean-Baptiste Samedi 16 septembre, 10h00, 16h00 Église Saint Jean-Baptiste Se présenter 15 minutes avant le début de la visite Cette église du 19e siècle est inscrite au titre des Monuments historiques depuis 2014. Elle possède la particularité d’être orientée en fonction de la position du soleil des solstices d’été. Sa façade présente de nombreux éléments architecturaux cachés qui se dévoilent aux visiteurs au fil de la visite. Église Saint Jean-Baptiste 4 boulevard du Cateau Roubaix 59100 Sud Nord Cette église du 19e siècle est inscrite au titre des Monuments historiques depuis 2014. Elle possède la particularité d’être orientée en fonction de la position du soleil des solstices d’été. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

