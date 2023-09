Découvrez les peintures murales d’une église exceptionnellement ouverte Eglise Saint-Jean-Baptiste Pissos, 16 septembre 2023, Pissos.

Découvrez les peintures murales d’une église exceptionnellement ouverte 16 et 17 septembre Eglise Saint-Jean-Baptiste Gratuit. Entrée libre.

Venez visiter cette belle et émouvante église du XIIe siècle bordée de son petit cimetière.

Au cœur de la forêt landaise, en Grande Lande, photographiée jadis par Félix Arnaudin, l’église de Richet sommeille au milieu d’un écrin préservé de verdure, chênes, pins et chants d’oiseaux.

Toujours sacralisée, l’église n’est plus utilisée depuis de nombreuses années.

L’Association des Amis de l’église de Richet a été créée en 2021 afin de préserver et mettre en valeur ce sanctuaire médiéval situé sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle.

Visite libre ou accompagnée par des membres de l’association des Amis de Richet. Horaires des visites guidées:

Le samedi à 10h, 11h30, 15h, 17h.

Le dimanche à 10h, 12h, 14h.

Animation proposée le dimanche 17h à 16h, un conte illustré pour petits et grands :

La chouette de Richet.

Eglise Saint-Jean-Baptiste Chemin de Saint-Jean, 40410 Pissos Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine 06 45 56 15 61 http://facebook.com/amis.de.richet Eglise romane du XIIe siècle nichée au cœur de la forêt landaise, sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. L’église contient des peintures murales du XVe siècle. Entrée par le cimetière. Petit parking devant le cimetière.

©Jacky Lalanne