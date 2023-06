Visite guidée de l’église Eglise Saint-Jean-Baptiste Muzy Catégories d’Évènement: Eure

Visite guidée de l'église Dimanche 17 septembre, 10h30, 14h00 Eglise Saint-Jean-Baptiste Le Circuit des Trois Eglises. Montreuil, Muzy et St Georges-Motel ont une histoire commune. Leurs églises aussi. Venez les découvrir. Visites guidées à chaque église. Possibilité d'un circuit entre les églises de Muzy, Montreuil et Saint-Georges-Motel. Eglise Saint-Jean-Baptiste Rue de l'église, 27650 Muzy Muzy 27650 Eure Normandie Nef et chœur à chevet plat. Tour quadrangulaire du XIIe s. Corniche en quart de rond. Ancien dais d'autel. Bas relief. Rosace ornée de têtes de clou. Accès aux personnes à mobilité réduite partiel : cour en gravillons.

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

