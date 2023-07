Visite libre Église Saint-Jean-Baptiste Morand Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Morand Visite libre Église Saint-Jean-Baptiste Morand, 16 septembre 2023, Morand. Visite libre 16 et 17 septembre Église Saint-Jean-Baptiste Visite libre de l’Eglise de Morand probablement bâtie au XIIe siècle. Elle possède une façade au portail orné de moulures du XVe siècle et à l’intérieur se trouvent deux dalles funéraires du XVIIe siècle. Église Saint-Jean-Baptiste Le Bourg 37110 Morand Morand 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 29 69 12 Élevé probablement au XIIe siècle, l’édifice possède une façade au portail orné de moulures prismatiques du XVe siècle. À l’intérieur se trouvent deux dalles funéraires du XVIIe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

