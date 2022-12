Ouverture de l’église Saint Jean-Baptiste Église Saint Jean-Baptiste Montaigu Catégories d’évènement: Aisne

Montaigu

Ouverture de l’église Saint Jean-Baptiste Église Saint Jean-Baptiste, 17 décembre 2022, Montaigu. Ouverture de l’église Saint Jean-Baptiste Samedi 17 décembre, 14h00 Église Saint Jean-Baptiste

Entrée libre

L’église Saint Jean-Baptiste de Montaigu sera ouverte ce samedi de 14h à 18h en visite libre. L’architecte Marie-Pierre Niguès sera présente et proposera des visites guidées à 15h et à 15h45. Église Saint Jean-Baptiste Montaigu Montaigu 02820 Aisne Hauts-de-France L’église Saint Jean-Baptiste de Montaigu sera ouverte ce samedi de 14h à 18h en visite libre, avant la messe d’ouverture prévue dimanche à 10h.

L’architecte Marie-Pierre Niguès, choisie pour le projet, sera présente et proposera des visites guidées à 15h et à 15h45. L’occasion de visiter ou re-visiter l’église après 5 années de travaux !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-17T14:00:00+01:00

2022-12-17T18:00:00+01:00 Julien Gazeau

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Montaigu Autres Lieu Église Saint Jean-Baptiste Adresse Montaigu Ville Montaigu Age maximum 99 lieuville Église Saint Jean-Baptiste Montaigu Departement Aisne

Église Saint Jean-Baptiste Montaigu Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montaigu/

Ouverture de l’église Saint Jean-Baptiste Église Saint Jean-Baptiste 2022-12-17 was last modified: by Ouverture de l’église Saint Jean-Baptiste Église Saint Jean-Baptiste Église Saint Jean-Baptiste 17 décembre 2022 Église Saint Jean-Baptiste Montaigu Montaigu

Montaigu Aisne