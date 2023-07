Eglise Saint Jean-Baptiste Mollau, 16 septembre 2023, Mollau.

16 et 17 septembre Eglise Saint Jean-Baptiste

Eglise Saint Jean-Baptiste Rue de l’église 68470 Mollau Mollau 68470 Haut-Rhin Grand Est +33 6 78 13 25 77 L’Église Saint Jean-Baptiste de Mollau construite en 1828 abrite un orgue classé au titre des monuments historiques le 1er septembre 1833. Dès 1831, on songe à l’acquisition d’un orgue neuf dans le village de Mollau. C’est alors qu’un contact est établi avec le facteur d’orgues Joseph Callinet de Rouffach.

Deux ans plus tard, l’instrument retentit pour la première fois. Il fut restauré en 1893 par Joseph-Antoine Berger et transformé en 1961 par Alfred Kern. La façade d’origine en étain est conservée, ainsi que la console, les claviers et la tuyauterie. Vous pourrez également admirer ses remarquables décors en chêne.

L’église et la paroisse de Mollau existent depuis le XIVe siècle. Devenue trop exiguë pour la population de l’époque, elle est à nouveau entièrement reconstruite en 1828 (date gravée sur la porte). En 1864, des réparations sont opérées au clocher et à la nef de l’église, dirigées par l’architecte Joseph Langenstein. Parking devant l’église gare de Wesserling à 3 km

