Concert de la 14èmeAcadémie d’Orchestre Église Saint Jean Baptiste Mauléon-Licharre, 3 novembre 2023, Mauléon-Licharre.

Mauléon-Licharre,Pyrénées-Atlantiques

Le Conservatoire Henri Duparcde la Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées en partenariat avec le conservatoire de Pau, le Conservatoire Maurice Ravel de Bayonne et le Conservatoire des Landes offrent un concert de Musique Classique. Vous aurez la possibilité de découvrir et apprécier le travail des stagiaires qui vous interprèteront des œuvres classiques incontournables, avec la 5ème Symphonie de L.V.Beethoven mais aussi des œuvres moins connues, la symphonie inachevée D759 de F.Schubert, ou encore la suite pour Orchestre Pélléas et Mélisande de G.Fauré. Il y en a pour tous les goûts et toutes les musiques sont accessibles à tous les publics!.

2023-11-03 fin : 2023-11-03 . EUR.

Église Saint Jean Baptiste

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Conservatoire Henri Duparc de la Communauté d?agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées in partnership with the Conservatoire de Pau, the Conservatoire Maurice Ravel de Bayonne and the Conservatoire des Landes are offering a Classical Music concert. You’ll have the chance to discover and appreciate the work of the trainees, who will perform classic works such as L.V.Beethoven’s 5th Symphony, as well as lesser-known works such as F.Schubert’s unfinished symphony D759, and G.Fauré’s suite for orchestra Pélléas et Mélisande. There’s something for everyone, and all music is accessible to all audiences!

El Conservatorio Henri Duparc de la Comunidad de aglomeración Tarbes-Lourdes-Pirineos, en colaboración con el Conservatorio de Pau, el Conservatorio Maurice Ravel de Bayona y el Conservatorio de las Landas, ofrece un concierto de música clásica. Tendrá la oportunidad de descubrir y apreciar el trabajo de los aprendices, que interpretarán obras clásicas ineludibles, como la 5ª Sinfonía de L.V. Beethoven, así como obras menos conocidas, como la sinfonía inacabada D759 de F. Schubert o la suite para orquesta Pélléas et Mélisande de G. Fauré. Hay para todos los gustos, y toda la música es accesible a todos los públicos

Das Conservatoire Henri Duparcde der Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées bietet in Zusammenarbeit mit dem Conservatoire de Pau, dem Conservatoire Maurice Ravel de Bayonne und dem Conservatoire des Landes ein Konzert der klassischen Musik an. Symphonie von L.V. Beethoven, aber auch weniger bekannte Werke wie die unvollendete Symphonie D759 von F.Schubert oder die Suite für Orchester Pélléas et Mélisande von G.Fauré. Es ist für jeden Geschmack etwas dabei und die Musik ist für jedes Publikum zugänglich!

