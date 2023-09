Visites commentées Église Saint-Jean-Baptiste Luigny Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

Selon une charte du XIIe siècle, l'église, en ruine à la suite des nombreux conflits qui s'étaient déroulés à cette période dans la région, fut donnée par Guillaume de Vichères aux moines de l'abbaye Saint-Père de Chartres qui s'engagèrent aussitôt à la restaurer. De cette époque datent les parois de la nef, de quatre travées, percées de petites baies romanes en plein cintre, et l'abside semi-circulaire, le tout en pisé. Remaniée ultérieurement, la façade occidentale présente un portail en anse de panier souligné d'une archivolte et surmonté d'une rosace appareillée d'élégants entrelacs.

Retable classé du XVIIème siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

