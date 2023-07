Un des plus beaux villages de France et son église Église Saint-Jean-Baptiste Loubressac, 16 septembre 2023, Loubressac.

Ce joli village médiéval offre une vue imprenable sur les vallées environnantes. Cet ancien castrum possède encore de belles fortifications, un château et de superbes maisons disposées en arc de cercle.

L’église Saint-Jean-Baptiste a été construite au XIVe siècle, après que l’ancienne église située en contrebas du village eut été abandonnée. L’église a été agrandie par la suite et achevée en 1520. Le portail à tympan est orné de statues : Adam à droite, la main sur une feuille de figuier, et Eve à gauche, avec l’arbre et le serpent. Elle possède également un imposant clocher-tour desservi par un escalier en vis. À l’intérieur, vous trouverez un superbe retable et un bénitier.

Église Saint-Jean-Baptiste 46130 Loubressac Loubressac 46130 Lot Occitanie 06 87 02 67 27 Plantée sur un rocher dominant le cours de la Bave, l’église Saint-Jean-Baptiste est un édifice gothique du XIVe siècle, embelli en 1520 par un remarquable portail Renaissance, financé par le baron de Loubressac. À l’intérieur, le très beau maître-autel datant des XVIIe-XVIIIe siècles fait actuellement partie d’un projet de valorisation et de restauration du patrimoine local. Ce projet est le fruit d’un partenariat entre la Junior Entreprise de l’École du Louvre et l’association « Sauvegarde de l’Art Français », avec le soutien de la mairie et de l’association C.A.P. Loubressac. De Saint-Céré D30 puis direction Loubressac par la D118. Se garer aux abords de la mairie, sur la place du village, l’église est située au cœur du bourg, au bord de la falaise.

