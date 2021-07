Saint-Jean-de-Luz Parvis de l'église Pyrénées-Atlantiques, Saint-Jean-de-Luz Eglise Saint-Jean-Baptiste , l’incontournable Parvis de l’église Saint-Jean-de-Luz Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Au coeur de la ville et de son histoire, l’église Saint-Jean-Baptiste est un exemple incontournable de l’architecture religieuse du Labourd. De ses galeries à balustres à son retable baroque, profitez d’un accès privilégié dans ce lieu de mémoire des pratiques cultuelles basques, en compagnie de notre guide-conférencière.

Tarif : 8 € Gratuit moins de 16 ans Sur inscription dans les Offices de Tourisme

