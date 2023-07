Visite libre d’une église du XIIe siècle Église Saint-Jean Baptiste Limalonges Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Limalonges Visite libre d’une église du XIIe siècle Église Saint-Jean Baptiste Limalonges, 16 septembre 2023, Limalonges. Visite libre d’une église du XIIe siècle 16 et 17 septembre Église Saint-Jean Baptiste Gratuit. Entrée libre. Participez à une visite libre de l’église Saint-Jean Baptiste, datant du XIIe siècle. Elle a été classée au titre des Monuments historiques en 1975. Église Saint-Jean Baptiste Place de l’Église, 79190 Limalonges Limalonges 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 07 63 20 http://limalonges.fr Cet édifice a été classé au titre des Monuments Historiques en 1975.

Bien que fortement remanié depuis le XIIe siècle, il présente un intérieur d’une beauté dépouillée et harmonieuse surtout dans la partie romane. L’extérieur de l’église présente un grand intérêt avec son portail latéral au sud et son chevet à l’est. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

©andré Bianco

