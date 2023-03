Armistice du 11 novembre 1918 Eglise Saint Jean-Baptiste Libourne Catégories d’Évènement: Gironde

Armistice du 11 novembre 1918 Eglise Saint Jean-Baptiste, 11 novembre 2023, Libourne. Armistice du 11 novembre 1918 Samedi 11 novembre, 10h00 Eglise Saint Jean-Baptiste 10h00 Messe Eglise Saint Jean-Baptiste

11h00 Rassemblement au Monument aux Morts – Cours Tourny

11h15 Cérémonie au monument aux Morts – Cours Tourny Dépôt de gerbes

Allocutions 12h00 Vin d’honneur salle de la Bienvenue Eglise Saint Jean-Baptiste 10 Pl. Saint-Jean, 33500 Libourne Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T10:00:00+01:00 – 2023-11-11T12:00:00+01:00

