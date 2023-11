Concert de la Sainte Cécile Eglise Saint-Jean-Baptiste Les Houches, 18 novembre 2023, Les Houches.

Les Houches,Haute-Savoie

A l’occasion de la Sainte Cécile, l’Harmonie Municipale des Houches se produira à l’Eglise des Houches. Venez nombreux !.

2023-11-18 20:00:00 fin : 2023-11-18 . .

Eglise Saint-Jean-Baptiste pl de l’Eglise

Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



On the occasion of Saint Cecilia’s Day, the Harmonie Municipale des Houches will perform at the Eglise des Houches. Come one, come all!

Con motivo de la fiesta de Santa Cecilia, la Harmonie Municipale des Houches actuará en la Eglise des Houches. Vengan todos.

Anlässlich des Festes der Heiligen Cäcilie wird die Harmonie Municipale des Houches in der Kirche von Les Houches auftreten. Kommen Sie zahlreich!

Mise à jour le 2023-11-10 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc