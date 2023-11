Concert Eglise Saint Jean-Baptiste Lens-Lestang, 2 décembre 2023, Lens-Lestang.

Lens-Lestang,Drôme

Concert Chœur & Orchestre avec des œuvres classiques : Mozart, Brahms, Fauré…

L’Ensemble Vocal de la Valloire & l’Ensemble Harphonia, sous la direction de Sylvie Lemariey-Perrot et Iliana Vaccani..

2023-12-02 18:00:00 fin : 2023-12-02 19:30:00. .

Eglise Saint Jean-Baptiste

Lens-Lestang 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Concert Ch?ur & Orchestre with classical works: Mozart, Brahms, Fauré…

L’Ensemble Vocal de la Valloire & l’Ensemble Harphonia, conducted by Sylvie Lemariey-Perrot and Iliana Vaccani.

Concierto de coro y orquesta con obras clásicas: Mozart, Brahms, Fauré…

El Ensemble Vocal de la Valloire & el Ensemble Harphonia, dirigidos por Sylvie Lemariey-Perrot e Iliana Vaccani.

Ch?ur & Orchester-Konzert mit klassischen Werken: Mozart, Brahms, Fauré…

Das Ensemble Vocal de la Valloire & das Ensemble Harphonia, unter der Leitung von Sylvie Lemariey-Perrot und Iliana Vaccani.

