Pas-de-Calais Église Saint-Jean-Baptiste, Lefaux (62) Eglise Saint Jean Baptiste LEFAUX Lefaux, 23 juin 2023, Lefaux. Église Saint-Jean-Baptiste, Lefaux (62) 23 juin – 2 juillet Eglise Saint Jean Baptiste LEFAUX Entrée libre Au cours d’un programme itinérant, les communes de Dannes, Camiers, Widehem, Frencq et Lefaux vous proposent de découvrir leurs églises. Dans l’église de Lefaux plusieurs animations auront lieu : Vendredi 23 Juin : mise en lumière à la bougie Du Vendredi 23 juin au lundi 3 juillet : mise en musique et fleurissement de l’autel Nous vous attendons ! Eglise Saint Jean Baptiste LEFAUX Chemin de le Motte 62630 LEFAUX Lefaux 62630 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0321867527 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T18:30:00+02:00 – 2023-06-23T21:00:00+02:00

2023-06-23T18:30:00+02:00 – 2023-06-23T21:00:00+02:00

2023-07-02T18:30:00+02:00 – 2023-07-02T21:00:00+02:00

