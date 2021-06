Eglise Saint-Jean-Baptiste – Le Reposoir (74) Eglise St-Jean-Baptiste, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Le Reposoir.

Eglise Saint-Jean-Baptiste – Le Reposoir (74)

Eglise St-Jean-Baptiste, le dimanche 4 juillet à 18:00

**Descriptif historique de l’église qui sera ouverte au public toute la journée.** Deux tableaux en bois datant du XVIIè siècle et représentant St Bruno – fondateur de l’ordre des Chartreux en 1084 – et St Jean-Baptiste, sont conservés au sein de l’église paroissiale du Reposoir placée, par les Chartreux, sous le vocable de Saint-Jean-Baptiste. Anne-France Binder, Guide du Patrimoine Savoie Mont-Blanc, vous exposera l’histoire et l’iconographie de ces tableaux. Eglise construite à partir de 1850, en forme de croix grecque à l’origine, puis agrandie en 1888, en forme de croix latine. Riche mobilier et statues, dont, datant de 1851 : autel central en bois, autel de la Vierge (transept gauche, ouvrage de Pedrini), haute chaire (à gauche), et fonts baptismaux (à droite en entrant, ouvrage de Pedrini) de 1859 : table de communion en fonte (déplacée sur la tribune) de 1861 : bénitier en marbre (à gauche en entrant, ouvrage des frères Magni de St-Jeoire) de 1888 : statue extérieure, au fronton de l’église, représentant le Bienheureux Jean d’Espagne – fondateur de la Chartreuse du Reposoir en 1151 – réalisée en pierre de Lézinne par le marbrier-sculpteur à Annecy, M.Tavernier de 1894 : lustre en cristal (choeur) de 1897 : chemin de croix (quatorze stations, placées de part et d’autre de la nef). de 1888 : huit vitraux et une rosace réalisés par l’atelier Bessac à Grenoble. Eglise restaurée en 2003. **Visite-Conférence à 18h.**

Entrée libre / Sur inscription / Port du masque obligatoire

Venez découvrir deux oeuvres peintes conservées au sein de l’église paroissiale du Reposoir. Visite-conférence par Anne-France Binder, Guide du Patrimoine Savoie Mont-Blanc, de 18h à 18h45.

Eglise St-Jean-Baptiste 74950 Le Reposoir Le Reposoir Haute-Savoie



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-04T18:00:00 2021-07-04T18:45:00