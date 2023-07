Visite libre Église Saint-Jean-Baptiste La Puisaye Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

Visite libre 16 et 17 septembre Église Saint-Jean-Baptiste Visite libre de l'église, fortement remaniée au XIXe siècle. Église Saint-Jean-Baptiste Le Bourg, 28250 La Puisaye La Puisaye 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 37 68 59 http://www.perche-tourisme.fr À proximité de l'emplacement de l'ancien château fort (aujourd'hui détruit) se trouve l'église Saint-Jean-Baptiste, où l'on trouve la pierre tumulaire de Dame Marie de Blondel décédée le 15 décembre 1625 ainsi qu'une stèle avec l'épitaphe de Abraham du Hamel, seigneur des Ressuintes.

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00
2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

