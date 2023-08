CONCERT MICHEL GARNIER ET PAKOUNE Eglise saint jean baptiste La Neuveville-devant-Lépanges, 23 septembre 2023, La Neuveville-devant-Lépanges.

La Neuveville-devant-Lépanges,Vosges

Découvrez ou retrouvez ces deux grands artistes réunis pour notre plus grand bonheur.

Pakoune et Michel Garnier, chantent depuis plus de trente ans en France et en Europe avec orchestre et chœurs mais aussi en duo dans les églises, les chapelles, les salles de concerts petites et grandes, les basiliques, les cathédrales… Eglise de la Madeleine à Paris, Zenith de Toulouse, basilique de Paray le Monial, basilique de Saint Maximin, basilique San Francesco à Assise, Basilique de San Francisco Del Grande à Madrid….

Pour ce concert du 23 septembre 2023 Pakoune et Michel Garnier seront entourés du célèbre chœur de la communauté des oiseaux.

Ils interpréteront des tableaux de l’oratorio «François des oiseaux » sur la vie de François d’Assise et des tableaux du dernier oratorio de Michel « Le mystère de la Colombe » sur les manifestations de l’Esprit Saint.

Également vous découvrirez dans différents tableaux les magnifiques voix parlées de l’acteur Michaël Lonsdale et de l’actrice Juliette Binoche .

Emotions garanties !!! Nous vous y attendons….. Tout public

Samedi 2023-09-23 19:30:00 fin : 2023-09-23 21:30:00. 15 EUR.

Eglise saint jean baptiste rue de la Mairie

La Neuveville-devant-Lépanges 88600 Vosges Grand Est



Discover or rediscover these two great artists, reunited for our greatest pleasure.

Pakoune and Michel Garnier have been singing for over thirty years in France and Europe with orchestras and choirs, as well as in duets in churches, chapels, concert halls large and small, basilicas, cathedrals? Eglise de la Madeleine in Paris, Zenith in Toulouse, Basilica of Paray le Monial, Basilica of Saint Maximin, Basilica of San Francesco in Assisi, Basilica of San Francisco Del Grande in Madrid?

For this concert on September 23, 2023, Pakoune and Michel Garnier will be joined by the famous ch?ur de la communauté des oiseaux.

They will perform scenes from the oratorio « Francis of the Birds », about the life of Francis of Assisi, and from Michel?s latest oratorio, « The Mystery of the Dove », about the manifestations of the Holy Spirit.

You’ll also discover the magnificent spoken voices of actor Michaël Lonsdale and actress Juliette Binoche.

Emotions guaranteed! We look forward to seeing you there.

Descubra o redescubra a estos dos grandes artistas, reunidos para nuestro mayor placer.

Pakoune y Michel Garnier llevan más de treinta años cantando en Francia y Europa con orquestas y coros, pero también como dúo en iglesias, capillas, salas de conciertos grandes y pequeñas, basílicas, catedrales? Eglise de la Madeleine en París, Zenith en Toulouse, Basílica de Paray le Monial, Basílica de San Maximino, Basílica de San Francisco en Asís, Basílica de San Francisco del Grande en Madrid?

Para este concierto del 23 de septiembre de 2023, Pakoune y Michel Garnier se unirán al famoso coro de la Comunidad de los Pájaros.

Interpretarán escenas del oratorio « Francisco de los pájaros », sobre la vida de Francisco de Asís, y escenas del último oratorio de Michel, « El misterio de la paloma », sobre las manifestaciones del Espíritu Santo.

También descubrirá las magníficas voces habladas del actor Michaël Lonsdale y de la actriz Juliette Binoche en varias escenas.

¡Emociones garantizadas! Le esperamos.

Entdecken oder finden Sie diese beiden großen Künstler, die zu unserer größten Freude zusammengekommen sind.

Pakoune und Michel Garnier singen seit über dreißig Jahren in Frankreich und Europa mit Orchester und Chören, aber auch als Duo in Kirchen, Kapellen, kleinen und großen Konzertsälen, Basiliken und Kathedralen Madeleine-Kirche in Paris, Zenith in Toulouse, Basilika von Paray le Monial, Basilika von Saint Maximin, Basilika San Francesco in Assisi, Basilika von San Francisco Del Grande in Madrid?

Bei diesem Konzert am 23. September 2023 werden Pakoune und Michel Garnier von dem berühmten Chor der Vogelgemeinschaft begleitet.

Sie werden Bilder aus dem Oratorium « Franziskus der Vögel » über das Leben von Franz von Assisi und Bilder aus Michels letztem Oratorium « Das Geheimnis der Taube » über die Manifestationen des Heiligen Geistes interpretieren.

Außerdem werden Sie in verschiedenen Bildern die wunderbaren Sprechstimmen des Schauspielers Michael Lonsdale und der Schauspielerin Juliette Binoche entdecken.

Emotionen sind garantiert! Wir freuen uns auf Sie!

